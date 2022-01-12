"Пусть болельщики не волнуются": Акинфеев заявил, что в скором времени подпишет новый контракт с ЦСКА
Ранее капитан красно-синих провёл 800-й матч в карьере, а также преодолел отметку в 500 встреч в РПЛ.
Фото © ПФК ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Об этом он рассказал журналисту Нобелю Арустамяну.
"Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже всё проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт", — заявил Акинфеев.
Добавим, что Игорь Акинфеев в этом сезоне провёл 800-й матч в своей карьере, а также 500-ю встречу в чемпионате России. Всю свою карьеру он выступает за московский ЦСКА.
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