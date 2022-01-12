Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Об этом он рассказал журналисту Нобелю Арустамяну.

"Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже всё проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт", — заявил Акинфеев.