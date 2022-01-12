Смолов назвал неправдой слухи о том, что он летит на сборы с "Динамо", сидя в самолёте

Нападающий Фёдор Смолов отвечает на вопрос, летит ли он на сборы вместе с "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Динамо" (Москва)

Нападающий Фёдор Смолов вновь стал героем видео пресс-службы "Динамо". На сей раз футболист рассказал, что слухи о том, что он летит на сборы с бело-голубыми, — неправда.

"Правда ли, что лечу с "Динамо" на сборы? Не, неправда", — ответил Смолов.