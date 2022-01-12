Смолов назвал неправдой слухи о том, что он летит на сборы с "Динамо", сидя в самолёте
Правда, в этот момент на футболиста была надета толстовка с логотипом бело-голубых. Официальное объявление трансфера ожидается в ближайшие часы.
Нападающий Фёдор Смолов отвечает на вопрос, летит ли он на сборы вместе с "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Динамо" (Москва)
Нападающий Фёдор Смолов вновь стал героем видео пресс-службы "Динамо". На сей раз футболист рассказал, что слухи о том, что он летит на сборы с бело-голубыми, — неправда.
"Правда ли, что лечу с "Динамо" на сборы? Не, неправда", — ответил Смолов.
Добавим, что официальное объявление трансфера Смолова из "Локомотива" в "Динамо" ожидается в ближайшие часы. По некоторым данным, он подпишет контракт на полтора года с возможностью продления ещё на один сезон.
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