Футболист московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в шутку опроверг переход в столичное "Динамо". Об этом сообщается в телеграм-канале бело-голубых.

"Не, неправда", — ответил Смолов на вопрос, переходит ли он в "Динамо". При этом на опубликованном видео заметно, что футболист находится в офисе клуба.

Видео © Telegram / fcdynamo

Ранее Лайф сообщал, что "Локомотив" исключил Смолова из заявки на матчи чемпионата России. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о переходе форварда в "Динамо". В команде Сандро Шварца он возьмёт себе 40-й номер.