"Не, неправда": Смолов опроверг сообщения о переходе в "Динамо", сидя в офисе клуба
Ожидается, что о трансфере футболиста сборной России объявят в самое ближайшее время.
Фото © ФК "Динамо"
Футболист московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в шутку опроверг переход в столичное "Динамо". Об этом сообщается в телеграм-канале бело-голубых.
"Не, неправда", — ответил Смолов на вопрос, переходит ли он в "Динамо". При этом на опубликованном видео заметно, что футболист находится в офисе клуба.
Видео © Telegram / fcdynamo
Ранее Лайф сообщал, что "Локомотив" исключил Смолова из заявки на матчи чемпионата России. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о переходе форварда в "Динамо". В команде Сандро Шварца он возьмёт себе 40-й номер.
Добавим, что Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 года. За это время он провёл за железнодорожников 98 матчей, забил 29 голов и сделал 12 результативных передач.
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