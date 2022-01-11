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Матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли из Нур-Султана в Казань

Место проведения встречи было изменено из-за нестабильной обстановки в Казахстане.

11 января, 14:54
<p>Фото © ХК "Ак Барс"</p>

Фото © ХК "Ак Барс"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли из Нур-Султана в Казань. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Встреча состоится в понедельник, 17 января. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

На прошлой неделе КХЛ приняла решение о переносе матча между "Барысом" и "Ак Барсом" из Нур-Султана на территорию России из-за нестабильной обстановки в Казахстане.

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Беспорядки, которые начались в Казахстане 2 января, были спровоцированы повышением в два раза цены на сжиженный газ, используемый большинством автомобилистов в стране. Позднее в ходе протестов были озвучены политические требования, правительство ушло в отставку. Постепенно митинги переросли в боевые столкновения.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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