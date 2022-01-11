Матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли из Нур-Султана в Казань

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесли из Нур-Султана в Казань. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Встреча состоится в понедельник, 17 января. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

На прошлой неделе КХЛ приняла решение о переносе матча между "Барысом" и "Ак Барсом" из Нур-Султана на территорию России из-за нестабильной обстановки в Казахстане.