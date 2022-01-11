Футболист потерял сознание прямо на поле из-за сердечного приступа
Через некоторое время на поле появились машины скорой помощи, а сама игра была отменена.
Video from Qatar.— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 9, 2022
Another footballer, Othman Koulibaly, suffers from a heart attack during the match. pic.twitter.com/OX7ULb6ryt
Малийский футболист катарского клуба "Аль-Вакра" Усман Кулибали потерял сознание прямо на поле во время матча чемпионата страны против "Аль-Райяна" из-за сердечного приступа.
Инцидент произошёл в самом конце первого тайма. Футболист рухнул на газон, находясь в воротах. На помощь ему сразу же подоспели стоявшие рядом игроки, а затем на поле выехали машины скорой помощи.
Изначально игра была прервана, а вскоре и вовсе отменена. Однако 10 января матч возобновили. Встреча завершилась победой "Аль-Райяна" со счётом 3:0.
Не каждый такой эпизод заканчивается трагедией. Life.ru собрал как самые известные смерти футболистов на поле, так и случаи, после которых игроков удалось спасти.