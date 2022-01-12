"Просто счастлив": Малкин оформил дубль в первом матче после травмы и принёс победу "Питтсбургу"
Летом прошлого года он перенёс операцию на колене и только сейчас провёл первую игру сезона.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал автором дубля в первом матче после травмы и возвращения в строй.
Встреча закончилась победой "пингвинов" со счётом 4:1. Отметим, что помимо дубля Малкин был признан первой звездой матча. Сам россиянин после встречи рассказал о своих эмоциях от первой игры в сезоне.
"Тренер сказал мне сыграть коротко, просто, тогда всё будет хорошо. Я постарался сделать так. Просто счастлив, что провёл первый матч. Мы выиграли, жизнь продолжается", — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
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