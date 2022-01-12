Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал автором дубля в первом матче после травмы и возвращения в строй.

Встреча закончилась победой "пингвинов" со счётом 4:1. Отметим, что помимо дубля Малкин был признан первой звездой матча. Сам россиянин после встречи рассказал о своих эмоциях от первой игры в сезоне.