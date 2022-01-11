"Русских победить невозможно": Как соперники обвинили наших гонщиков в жульничестве после серии громких поражений на "Дакаре" В последние годы российские пилоты команды "КамАЗ-мастер" безраздельно лидируют на ралли-рейде "Дакар". Конкурентам остаётся только кусать локти и обвинять наших спортсменов в нечестной игре. 11 января, 15:32 Фото © "КамАЗ-мастер"

Мы уже успели привыкнуть, что каждый год в автоспорте начинается с громких побед "КамАЗ-мастера" на легендарном ралли "Дакар". Гонка периодически меняет прописку, но наши спортсмены неизменно выигрывают в классе грузовиков. Шутка ли, за последние 19 лет российская команда выигрывала главный трофей 16 раз.

Российское доминирование продолжается

Напомним, что престижнейшее ралли проводится с 1978 года. Первые 30 лет марафон проходил преимущественно на территории Северной Африки с финишем в столице Сенегала Дакаре. В 2008-м соревнования были отменены из-за террористической угрозы, а затем на протяжении 11 лет проходили в Южной Америке — Аргентине, Чили, Перу и Боливии. С 2020-го поклонники гонок по бездорожью собираются в Саудовской Аравии.

Нынешний ралли-рейд в зачёте грузовиков с огромной долей вероятности, как и пять предыдущих, завершится убедительной победой "КамАЗ-мастера". Российские гонщики заняли весь подиум в прологе, а также выиграли восемь стартовых этапов, и близко не подпустив соперников к себе. Достаточно сказать, что на пяти спецучастках из восьми пилоты "КамАЗ-мастера" занимали все три призовых места, а на трёх оставшихся довольствовались победным дублем.

По большому счёту, соперники не оказывают российским грузовикам никакого сопротивления. Выше третьего места на нынешнем ралли они ещё не поднимались. Что ж, если ничего не получается в честной борьбе, всегда можно на ровном месте спровоцировать скандал и попытаться поймать рыбку в мутной воде. Настоящие чемпионы до такого никогда не опускаются, но для спортсменов среднего пошиба подобные методы считаются вполне приемлемыми.

Неожиданное обвинение в мошенничестве

Вот буквально накануне голландский гонщик команды Dakarspeed Маурик ван ден Хёвель обвинил команду "КамАЗ-мастер" в жульничестве на ралли. По его словам, с россиянами бесполезно сражаться, поскольку они заранее знают все подробности каждого спецучастка и всегда выбирают оптимальный маршрут.

— Русские нас обманывают. Они обладают оборудованием, которое предоставляет им дополнительную информацию о спецучастках и контрольных точках. Их просто невозможно опередить, это несправедливо, — заявил обиженный Ван ден Хёвель.

Голландец не преминул привести красочный пример. Он рассказал, как в ходе нынешнего ралли экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова обогнал его грузовик. При этом россиянин почему-то повернул в противоположную сторону от отмеченного в дорожной книге указателя и получил заметное преимущество.

На самом деле обвинение достаточно серьёзное, поскольку организаторы "Дакара" в последние годы ведут непримиримую борьбу со всеми проявлениями читерства. Раньше маршрутные книги выдавали вечером перед стартом и чисто теоретически можно было за ночь изучить каждый миллиметр дистанции и проложить самый быстрый курс. Но сейчас всё изменилось, роудбуки показывают гонщикам только за 15 минут до старта.

В сложившейся ситуации "КамАЗ-мастер" не мог не отреагировать на обвинения Ван ден Хёвеля. По словам руководителя пресс-службы команды Эрика Хайруллина, получать дополнительную информацию о профиле этапа просто технически невозможно.

— Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: лучше для спорта, а нам веселее, — искренне ответил Хайруллин.

Он также добавил, что подобные обвинения периодически звучат в адрес лидеров во всех зачётах "Дакара". Руководитель пресс-службы "КамАЗ-мастера" убеждён, что подобное жульничество на ралли-рейде исключено, поскольку организаторы ввели электронные дорожные книги и поместили камеры слежения в кабины экипажей.

Весьма любопытно, что Ван ден Хёвель сделал своё заявление уже после вылета с трассы на "Дакаре". В ходе седьмого этапа он попал в аварию и выбыл из числа участников соревнований. Впрочем, и до схода он явно не претендовал на призовое место в общем зачёте, проигрывая лидерам почти три часа.

🚚 Trucks are not the invincible beasts we've come to think of them of!



Those on board are doing well!#Dakar2022 pic.twitter.com/vmLEXohXis — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2022

Организаторы отслеживают все нарушения

Добавим, что на нынешнем "Дакаре" организаторы не только внимательно следят за тем, чтобы детали этапов попали в руки участников в последний момент, но и активно борются с использованием любых вспомогательных технических устройств. Особенно тех, которые позволяют подключиться к GPS.

Все смартфоны помещают в недоступном для гонщиков месте, пломбируют и выдают обратно только после финиша. Вы будете смеяться, но для обнаружения "незадекларированной" техники, которая могла бы помочь пилотам и штурманам на дистанции, не стесняются использовать металлоискатели.

Конечно, в любой ситуации можно при большом желании постараться обойти правила. Некоторые гонщики признавались, что им заранее предлагали купить роудбуки с подробным маршрутом. Конечно, эта информация не получила подтверждения. Да и вообще, зачем гонщикам команды из Набережных Челнов искать какие-то лазейки и рисковать своим имиджем и результатами, если они и так на голову выше всех конкурентов.

К тому же обвинение российских спортсменов в использовании дополнительной информации фактически равносильно признанию, что им помогают организаторы. Иначе как бы они могли заранее получить маршрутные карты? В связи с этим возникает вполне логичный вопрос, зачем устроителям гонки помогать "КамАЗ-мастеру". Скорее, наоборот, организаторам было бы выгоднее, чтобы гегемония нашей команды подошла к концу. Повышение конкуренции могло бы привести к росту интереса к соревнованиям.

Кстати, на "Дакаре-2022" обвинение российских участников в читерстве стало определённым трендом. Ранее экипаж Владимира Васильева, выступающий в зачёте внедорожников, получил пятиминутный штраф и условную дисквалификацию. Его наказали за использование радиопереговорного устройства с работающим Bluetooth, интегрированного в шлем, для общения между штурманом и пилотом.

Подобные системы запрещены на ралли, поскольку чисто теоретически могут быть связаны с мобильным телефоном и давать преимущество в ориентировании на местности. Васильев пытался объяснить, что просто не смог найти в России разрешённые регламентом устройства для переговоров, а Bluetooth-модуль без лежащего в "чёрном ящике" телефона невозможно использовать в мошеннических целях, но его доводы не были услышаны.

В целом необходимо отметить, что обвинения не способны сбить российских пилотов "КамАЗ-мастера" с победной поступи. Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Антон Шибалов уверенно занимают три первых места в общем зачёте грузовиков и не испытывают никакого давления со стороны конкурентов. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни коллектив из Набережных Челнов отпразднует 17-ю победу в истории "Дакара".

Авторы Роман Фейгин