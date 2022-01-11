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"Русских победить невозможно": Как соперники обвинили наших гонщиков в жульничестве после серии громких поражений на "Дакаре"

В последние годы российские пилоты команды "КамАЗ-мастер" безраздельно лидируют на ралли-рейде "Дакар". Конкурентам остаётся только кусать локти и обвинять наших спортсменов в нечестной игре.

11 января, 15:32
<p>Фото © "КамАЗ-мастер"</p>

Фото © "КамАЗ-мастер"

Мы уже успели привыкнуть, что каждый год в автоспорте начинается с громких побед "КамАЗ-мастера" на легендарном ралли "Дакар". Гонка периодически меняет прописку, но наши спортсмены неизменно выигрывают в классе грузовиков. Шутка ли, за последние 19 лет российская команда выигрывала главный трофей 16 раз.

Российское доминирование продолжается

Напомним, что престижнейшее ралли проводится с 1978 года. Первые 30 лет марафон проходил преимущественно на территории Северной Африки с финишем в столице Сенегала Дакаре. В 2008-м соревнования были отменены из-за террористической угрозы, а затем на протяжении 11 лет проходили в Южной Америке — Аргентине, Чили, Перу и Боливии. С 2020-го поклонники гонок по бездорожью собираются в Саудовской Аравии.

Нынешний ралли-рейд в зачёте грузовиков с огромной долей вероятности, как и пять предыдущих, завершится убедительной победой "КамАЗ-мастера". Российские гонщики заняли весь подиум в прологе, а также выиграли восемь стартовых этапов, и близко не подпустив соперников к себе. Достаточно сказать, что на пяти спецучастках из восьми пилоты "КамАЗ-мастера" занимали все три призовых места, а на трёх оставшихся довольствовались победным дублем.

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По большому счёту, соперники не оказывают российским грузовикам никакого сопротивления. Выше третьего места на нынешнем ралли они ещё не поднимались. Что ж, если ничего не получается в честной борьбе, всегда можно на ровном месте спровоцировать скандал и попытаться поймать рыбку в мутной воде. Настоящие чемпионы до такого никогда не опускаются, но для спортсменов среднего пошиба подобные методы считаются вполне приемлемыми.

Неожиданное обвинение в мошенничестве

Вот буквально накануне голландский гонщик команды Dakarspeed Маурик ван ден Хёвель обвинил команду "КамАЗ-мастер" в жульничестве на ралли. По его словам, с россиянами бесполезно сражаться, поскольку они заранее знают все подробности каждого спецучастка и всегда выбирают оптимальный маршрут.

Русские нас обманывают. Они обладают оборудованием, которое предоставляет им дополнительную информацию о спецучастках и контрольных точках. Их просто невозможно опередить, это несправедливо, — заявил обиженный Ван ден Хёвель.

Голландец не преминул привести красочный пример. Он рассказал, как в ходе нынешнего ралли экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова обогнал его грузовик. При этом россиянин почему-то повернул в противоположную сторону от отмеченного в дорожной книге указателя и получил заметное преимущество.

На самом деле обвинение достаточно серьёзное, поскольку организаторы "Дакара" в последние годы ведут непримиримую борьбу со всеми проявлениями читерства. Раньше маршрутные книги выдавали вечером перед стартом и чисто теоретически можно было за ночь изучить каждый миллиметр дистанции и проложить самый быстрый курс. Но сейчас всё изменилось, роудбуки показывают гонщикам только за 15 минут до старта.

Выигравший один из этапов "Дакара" россиянин Максимов завершил выступление в ралли-рейде

Выигравший один из этапов "Дакара" россиянин Максимов завершил выступление в ралли-рейде

В сложившейся ситуации "КамАЗ-мастер" не мог не отреагировать на обвинения Ван ден Хёвеля. По словам руководителя пресс-службы команды Эрика Хайруллина, получать дополнительную информацию о профиле этапа просто технически невозможно.

Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: лучше для спорта, а нам веселее, — искренне ответил Хайруллин.

Он также добавил, что подобные обвинения периодически звучат в адрес лидеров во всех зачётах "Дакара". Руководитель пресс-службы "КамАЗ-мастера" убеждён, что подобное жульничество на ралли-рейде исключено, поскольку организаторы ввели электронные дорожные книги и поместили камеры слежения в кабины экипажей.

Весьма любопытно, что Ван ден Хёвель сделал своё заявление уже после вылета с трассы на "Дакаре". В ходе седьмого этапа он попал в аварию и выбыл из числа участников соревнований. Впрочем, и до схода он явно не претендовал на призовое место в общем зачёте, проигрывая лидерам почти три часа.

Организаторы отслеживают все нарушения

Добавим, что на нынешнем "Дакаре" организаторы не только внимательно следят за тем, чтобы детали этапов попали в руки участников в последний момент, но и активно борются с использованием любых вспомогательных технических устройств. Особенно тех, которые позволяют подключиться к GPS.

Все смартфоны помещают в недоступном для гонщиков месте, пломбируют и выдают обратно только после финиша. Вы будете смеяться, но для обнаружения "незадекларированной" техники, которая могла бы помочь пилотам и штурманам на дистанции, не стесняются использовать металлоискатели.

Конечно, в любой ситуации можно при большом желании постараться обойти правила. Некоторые гонщики признавались, что им заранее предлагали купить роудбуки с подробным маршрутом. Конечно, эта информация не получила подтверждения. Да и вообще, зачем гонщикам команды из Набережных Челнов искать какие-то лазейки и рисковать своим имиджем и результатами, если они и так на голову выше всех конкурентов.

К тому же обвинение российских спортсменов в использовании дополнительной информации фактически равносильно признанию, что им помогают организаторы. Иначе как бы они могли заранее получить маршрутные карты? В связи с этим возникает вполне логичный вопрос, зачем устроителям гонки помогать "КамАЗ-мастеру". Скорее, наоборот, организаторам было бы выгоднее, чтобы гегемония нашей команды подошла к концу. Повышение конкуренции могло бы привести к росту интереса к соревнованиям.

Кстати, на "Дакаре-2022" обвинение российских участников в читерстве стало определённым трендом. Ранее экипаж Владимира Васильева, выступающий в зачёте внедорожников, получил пятиминутный штраф и условную дисквалификацию. Его наказали за использование радиопереговорного устройства с работающим Bluetooth, интегрированного в шлем, для общения между штурманом и пилотом.

Внедорожник российского гонщика сгорел на ралли "Дакар"

Внедорожник российского гонщика сгорел на ралли "Дакар"

Подобные системы запрещены на ралли, поскольку чисто теоретически могут быть связаны с мобильным телефоном и давать преимущество в ориентировании на местности. Васильев пытался объяснить, что просто не смог найти в России разрешённые регламентом устройства для переговоров, а Bluetooth-модуль без лежащего в "чёрном ящике" телефона невозможно использовать в мошеннических целях, но его доводы не были услышаны.

В целом необходимо отметить, что обвинения не способны сбить российских пилотов "КамАЗ-мастера" с победной поступи. Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Антон Шибалов уверенно занимают три первых места в общем зачёте грузовиков и не испытывают никакого давления со стороны конкурентов. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни коллектив из Набережных Челнов отпразднует 17-ю победу в истории "Дакара".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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