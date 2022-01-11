Появилось видео нападения вооружённого мужчины в розовом платье на храм в Москве
На кадрах видно, что злоумышленник бредёт к входу не очень уверенной походкой.
© LIFE
Нападение мужчины в розовом на храм в московском Измайлове. © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео нападения вооружённого ножом бородатого мужчины в розовом платье на храм в московском районе Измайлово. Не очень вежливый прихожанин уже задержан, причину его неадекватного поведения выясняют правоохранители.
На кадрах с места событий видно, что 53-летний бородач в розовом бредёт к входу в храм не очень уверенной походкой. При этом на нём нет верхней одежды, а на ногах — только домашние тапки. В руке мужчина крепко держит нож. Оказавшись внутри дома бога, злоумышленник озирается и ходит взад-вперёд, будто в поисках кого-то.
Ранее Лайф писал, что очередная "инста-модель" оголила пятую точку на фоне храма в Калуге. Девушкой уже заинтересовались в полиции. По статье об оскорблении чувств верующих ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.
Комментариев: 0