Появилось видео нападения вооружённого мужчины в розовом платье на храм в Москве

Нападение мужчины в розовом на храм в московском Измайлове. © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео нападения вооружённого ножом бородатого мужчины в розовом платье на храм в московском районе Измайлово. Не очень вежливый прихожанин уже задержан, причину его неадекватного поведения выясняют правоохранители.

На кадрах с места событий видно, что 53-летний бородач в розовом бредёт к входу в храм не очень уверенной походкой. При этом на нём нет верхней одежды, а на ногах — только домашние тапки. В руке мужчина крепко держит нож. Оказавшись внутри дома бога, злоумышленник озирается и ходит взад-вперёд, будто в поисках кого-то.