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Макрон выступил за поддержание диалога с Россией

Он также отметил, что Париж приветствует желание Москвы и Вашингтона наладить конструктивные отношения.

11 января, 15:14
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61336/photos/60443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru

Франция выступает за поддержание диалога с Россией, в ходе которого можно разрядить ситуацию в мире и создать общую архитектуру безопасности, заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твёрдость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряжённости. Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности", сказал французский президент.

Он также отметил, что приветствует налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном, в частности в рамках обсуждения соглашения по гарантиям безопасности.

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Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры России и США. Они продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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