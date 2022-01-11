Макрон выступил за поддержание диалога с Россией
Он также отметил, что Париж приветствует желание Москвы и Вашингтона наладить конструктивные отношения.
Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru
Франция выступает за поддержание диалога с Россией, в ходе которого можно разрядить ситуацию в мире и создать общую архитектуру безопасности, заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
"По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твёрдость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряжённости. Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности", — сказал французский президент.
Он также отметил, что приветствует налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном, в частности в рамках обсуждения соглашения по гарантиям безопасности.
Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры России и США. Они продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Комментариев: 0