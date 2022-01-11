Макрон выступил за поддержание диалога с Россией

Франция выступает за поддержание диалога с Россией, в ходе которого можно разрядить ситуацию в мире и создать общую архитектуру безопасности, заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твёрдость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряжённости. Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности", — сказал французский президент.