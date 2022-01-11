Алексей Ромашин покинул пост начальника СИЗО "Лефортово"
Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Свинолуп.
СИЗО "Лефортово". Фото © Wikipedia
Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин покинул пост. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.
"Ромашин ушёл в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены ещё в конце декабря. Насколько я слышала, он ушёл по собственному желанию", — сказала она.
Как уточняется, причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. По словам сотрудников правоохранительных органов, в связи с возрастом он уже давно собирался уйти в отставку. Также известно, что временно исполняющим обязанности начальника изолятора назначен Михаил Свинолуп.
Ранее Лайф писал, что мэр Симферополя Демидов подал в отставку из-за собственных недоработок. Глава Крыма отметил, что градоначальник написал заявление об увольнении по собственному желанию, что характеризует его как самокритичного чиновника.
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