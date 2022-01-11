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Алексей Ромашин покинул пост начальника СИЗО "Лефортово"

Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Свинолуп.

11 января, 15:09
<p><em style="font-style: italic;">СИЗО "Лефортово".</em> Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

СИЗО "Лефортово". Фото © Wikipedia

Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин покинул пост. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

"Ромашин ушёл в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены ещё в конце декабря. Насколько я слышала, он ушёл по собственному желанию", — сказала она.

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Как уточняется, причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. По словам сотрудников правоохранительных органов, в связи с возрастом он уже давно собирался уйти в отставку. Также известно, что временно исполняющим обязанности начальника изолятора назначен Михаил Свинолуп.

Ранее Лайф писал, что мэр Симферополя Демидов подал в отставку из-за собственных недоработок. Глава Крыма отметил, что градоначальник написал заявление об увольнении по собственному желанию, что характеризует его как самокритичного чиновника.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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