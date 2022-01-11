Алексей Ромашин покинул пост начальника СИЗО "Лефортово"

Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин покинул пост. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

"Ромашин ушёл в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены ещё в конце декабря. Насколько я слышала, он ушёл по собственному желанию", — сказала она.

Как уточняется, причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. По словам сотрудников правоохранительных органов, в связи с возрастом он уже давно собирался уйти в отставку. Также известно, что временно исполняющим обязанности начальника изолятора назначен Михаил Свинолуп.