The New York Times: Переговоры в Женеве завершились победой России

На прошедших российско-американских консультациях с участием первого замгоссекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова верх однозначно взяла Москва. К такому выводу пришла американская газета The New York Times. Победу российской стороны издание объясняет тем, что наши дипломаты "не только вынудили Запад обсуждать свои дерзкие требования", но и не отступают от них.

"Состоявшиеся в понедельник переговоры являются победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, который уже давно вызывает раздражение у Путина. Теперь это будет одна из главных проблем, которой придётся заниматься вашингтонским руководителям", — пишут в своём материале Антон Трояновский и Дэвид Сангер.

Свою роль здесь сыграл и тот факт, с какой серьёзностью США подготовились к переговорам, направив в Женеву большую делегацию с представителями Министерства обороны, Госдепартамента и Совета нацбезопасности. Такой уровень дискуссии подчёркивает заинтересованность американской стороны в решении проблемных вопросов, отмечает издание. Российская делегация тоже обратила на это внимание и выразила признательность партнёрам за подготовку.