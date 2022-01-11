The New York Times: Переговоры в Женеве завершились победой России
Аналитики американского издания считают, что Москве не просто удалось "навязать" Вашингтону детальное обсуждение своих "дерзких" замыслов, но ещё и до конца не отступать от этого плана.
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На прошедших российско-американских консультациях с участием первого замгоссекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова верх однозначно взяла Москва. К такому выводу пришла американская газета The New York Times. Победу российской стороны издание объясняет тем, что наши дипломаты "не только вынудили Запад обсуждать свои дерзкие требования", но и не отступают от них.
"Состоявшиеся в понедельник переговоры являются победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, который уже давно вызывает раздражение у Путина. Теперь это будет одна из главных проблем, которой придётся заниматься вашингтонским руководителям", — пишут в своём материале Антон Трояновский и Дэвид Сангер.
Свою роль здесь сыграл и тот факт, с какой серьёзностью США подготовились к переговорам, направив в Женеву большую делегацию с представителями Министерства обороны, Госдепартамента и Совета нацбезопасности. Такой уровень дискуссии подчёркивает заинтересованность американской стороны в решении проблемных вопросов, отмечает издание. Российская делегация тоже обратила на это внимание и выразила признательность партнёрам за подготовку.
"Беседуя с репортёрами по телефону после состоявшихся в понедельник переговоров, Шерман заявила, что есть некоторые области, где две страны могут добиться прогресса. Рябков же назвал прошедшие переговоры очень профессиональными, глубокими, конкретными и отметил, что их тональность даёт повод для оптимизма", — заключили журналисты The New York Times.
Напомним, консультации России и США прошли в Женеве 10 января. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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