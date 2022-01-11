Захарова считает, что заявления Псаки о переговорах в Женеве вредят США
Представитель МИД призвала также не ориентироваться на заявления Вашингтона по итогам обсуждений гарантий безопасности.
Мария Захарова / Джен Псаки. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ZUMA / Patrick Semansky
Захарова считает, что заявления Псаки о переговорах в Женеве по гарантиям безопасности вредят США. Видео © Телеграм-канал / Мария Захарова
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о переговорах в Женеве сделаны невпопад, вредят самим Соединённым Штатам и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью.
"Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления вредят, кстати говоря, самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", — говорится в распространённом комментарии дипломата в телеграм-канале.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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