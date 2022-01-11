Захарова считает, что заявления Псаки о переговорах в Женеве вредят США

Захарова считает, что заявления Псаки о переговорах в Женеве по гарантиям безопасности вредят США. Видео © Телеграм-канал / Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о переговорах в Женеве сделаны невпопад, вредят самим Соединённым Штатам и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью.