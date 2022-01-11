Кожевникова призналась, что Хабенский научил её глазами передавать трагизм в "Собиборе"
Эпизод, где её героиня молча смотрит на издевательства нацистов, получился леденящим, рассказала актриса.
Играть эмоционально сложные сцены в фильме о лагере смерти Собибор Марии Кожевниковой приходилось без слов. Режиссёр и сценарист ленты Константин Хабенский научил её передавать ужас происходящего глазами и пульсацией вен. Об этом Кожевникова рассказала в беседе с Ura.ru, поздравляя народного артиста России и режиссёра с юбилеем.
Она призналась, что наиболее тяжёлой стала сцена избиения мужа её героини Сельмы, узницы лагеря, когда уничтожение человеческой личности достигает своего апогея. Хабенский принял решение всё напряжение момента и надрыв снимать через эмоции на лице Кожевниковой.
"Костя сказал: "Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена". И действительно, эта сцена получилась ещё более леденящей", — поделилась актриса.
Напомним, 11 января Константину Хабенскому исполняется 50 лет. Он известен актёрской игрой в фильмах "Убойная сила", "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Кинолента "Собибор", вышедшая в 2018 году, стала его первой режиссёрской работой. Ранее сообщалось, что Хабенский отметил юбилей на сцене МХТ им. А.П. Чехова.
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