Кожевникова призналась, что Хабенский научил её глазами передавать трагизм в "Собиборе"

Играть эмоционально сложные сцены в фильме о лагере смерти Собибор Марии Кожевниковой приходилось без слов. Режиссёр и сценарист ленты Константин Хабенский научил её передавать ужас происходящего глазами и пульсацией вен. Об этом Кожевникова рассказала в беседе с Ura.ru, поздравляя народного артиста России и режиссёра с юбилеем.

Она призналась, что наиболее тяжёлой стала сцена избиения мужа её героини Сельмы, узницы лагеря, когда уничтожение человеческой личности достигает своего апогея. Хабенский принял решение всё напряжение момента и надрыв снимать через эмоции на лице Кожевниковой.

"Костя сказал: "Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена". И действительно, эта сцена получилась ещё более леденящей", — поделилась актриса.