Россия сейчас находится в "переломной точке" по коронавирусу, сообщили в Минздраве

Россия сейчас находится в "переломной точке", где определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Немедицинские меры (ограничительные) и медицинские, в частности вакцинация, — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", — сказал он.