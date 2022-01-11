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Россия сейчас находится в "переломной точке" по коронавирусу, сообщили в Минздраве

По словам министра Михаила Мурашко, ключевым фактором по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения остаётся вакцинация.

11 января, 14:01

© Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Россия сейчас находится в "переломной точке", где определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Немедицинские меры (ограничительные) и медицинские, в частности вакцинация, — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", — сказал он.

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Напомним, что новый вариант коронавируса — B.1.1.529 — нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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