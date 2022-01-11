В Москве 15-летняя гимнастка решила похудеть после праздников и наглоталась таблеток
Врачи заподозрили, что это могла быть попытка самоубийства, и сообщили о случившемся полиции.
Фото © Pixabay
В Москве 15-летняя девочка набрала вес после новогодних праздников и решила похудеть с помощью мочегонных таблеток. В результате её доставили в больницу с обмороком и неподтверждённой эпилепсией, врачи также диагностировали низкое кровяное давление и ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов, рассказал Лайфу источник.
Бывшая воспитанница московского центра гимнастики и КМС по художественной гимнастике Полина (имя изменено) почти 12 лет занималась спортом. Недавно у девочки обнаружили пубертатную эпилепсию, и ей пришлось бросить профессиональные тренировки. После этого вес начал расти. Вместо того чтобы посещать занятия для поддержания формы, Полина выбрала наиболее простой, по её мнению, способ. Как рассказал источник, мама девочки предполагает, что дочь могла и раньше пить мочегонные по совету тренеров в олимпийских школах, так как эти таблетки помогают немного сбросить вес перед соревнованиями за счёт потери воды.
Девочку госпитализировали спустя несколько часов после того, как она приняла мочегонные. Врачи предположили, что это могла быть попытка самоубийства, и сообщили о случившемся полиции. Позже девочка опровергла эту версию. Однако правоохранители всё же провели профилактическую беседу с ребёнком.
Восстание машин?: Голосовой помощник предложил 10-летней девочке выполнить смертельно опасный челлендж
Ранее в Питере безработный облил кислотой 16-летнюю бывшую девушку и её нового ухажёра. Влюблённые были госпитализированы с химическими ожогами. Ревнивца уже задержали. Позже парень пострадавшей рассказал о её страшных муках и мольбах. Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ампутировать ухо.
Комментариев: 0