В Москве 15-летняя гимнастка решила похудеть после праздников и наглоталась таблеток

В Москве 15-летняя девочка набрала вес после новогодних праздников и решила похудеть с помощью мочегонных таблеток. В результате её доставили в больницу с обмороком и неподтверждённой эпилепсией, врачи также диагностировали низкое кровяное давление и ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов, рассказал Лайфу источник.

Бывшая воспитанница московского центра гимнастики и КМС по художественной гимнастике Полина (имя изменено) почти 12 лет занималась спортом. Недавно у девочки обнаружили пубертатную эпилепсию, и ей пришлось бросить профессиональные тренировки. После этого вес начал расти. Вместо того чтобы посещать занятия для поддержания формы, Полина выбрала наиболее простой, по её мнению, способ. Как рассказал источник, мама девочки предполагает, что дочь могла и раньше пить мочегонные по совету тренеров в олимпийских школах, так как эти таблетки помогают немного сбросить вес перед соревнованиями за счёт потери воды.