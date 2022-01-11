Названа дата похорон главы Европарламента Давида Сассоли

Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, умершего сегодня ночью в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Траурная церемония пройдёт в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Марии-дельи-Анджели на римской площади Республики.

"Церемония прощания с председателем ЕП Давидом Сассоли пройдёт в четверг, 13 января, в историческом зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме", — сообщил в своём твиттере пресс-секретарь главы ЕП Роберто Куилло.