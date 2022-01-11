Названа дата похорон главы Европарламента Давида Сассоли
В конце декабря у спикера были осложнения, связанные с дисфункцией иммунной системы, а сегодня ночью он умер на 66-м году жизни.
Давид Сассоли. Фото © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert
Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, умершего сегодня ночью в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Траурная церемония пройдёт в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Марии-дельи-Анджели на римской площади Республики.
"Церемония прощания с председателем ЕП Давидом Сассоли пройдёт в четверг, 13 января, в историческом зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме", — сообщил в своём твиттере пресс-секретарь главы ЕП Роберто Куилло.
Давид Сассоли занимал пост спикера Европейского парламента с 3 июля 2019 года. Он являлся членом итальянской левоцентристской Демократической партии. До начала политической карьеры Сассоли работал журналистом на телеканале RAI. Впоследствии занимал должность вице-директора телеканала TG1.
Как ранее сообщал Лайф, спикер Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет. В конце декабря стало известно, что Сассоли госпитализировали из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы. Куилло уточнил, что это произошло 26 декабря. Спикера доставили в одно из лечебных учреждений Италии. В сентябре Сассоли также оказался в больнице — с пневмонией.
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