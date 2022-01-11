Людмила Поргина рассказала, что Леонида Куравлёва доставили в больницу из дома престарелых

Актриса Людмила Поргина сообщила, что состояние Леонида Куравлёва не улучшилось после его госпитализации с пневмонией. Подруга народного артиста уточнила в беседе с "Вечерней Москвой", что его увезли в больницу из пансионата для пожилых людей.

"Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи. Общалась я с Васей (сыном актёра. — Прим. Лайфа), сказал, что пока точный диагноз не установлен. Но я готова подключиться и оказывать любую помощь в случае чего", — сказала артистка.

Поргина добавила, что спрашивала у сына Куравлёва о проживании артиста в пансионате для престарелых, однако тот не захотел об этом говорить. При этом, по её словам, это обычная практика среди людей актёрской среды: многие знакомые и друзья отдали свои квартиры детям, а сами переехали в театральный дом престарелых. Поргина предположила, что Куравлёв мог заболеть именно в пансионате.