Людмила Поргина рассказала, что Леонида Куравлёва доставили в больницу из дома престарелых
При этом подруга народного артиста отметила, что готова в любой момент подключиться и оказать любую необходимую помощь.
Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Актриса Людмила Поргина сообщила, что состояние Леонида Куравлёва не улучшилось после его госпитализации с пневмонией. Подруга народного артиста уточнила в беседе с "Вечерней Москвой", что его увезли в больницу из пансионата для пожилых людей.
"Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи. Общалась я с Васей (сыном актёра. — Прим. Лайфа), сказал, что пока точный диагноз не установлен. Но я готова подключиться и оказывать любую помощь в случае чего", — сказала артистка.
Поргина добавила, что спрашивала у сына Куравлёва о проживании артиста в пансионате для престарелых, однако тот не захотел об этом говорить. При этом, по её словам, это обычная практика среди людей актёрской среды: многие знакомые и друзья отдали свои квартиры детям, а сами переехали в театральный дом престарелых. Поргина предположила, что Куравлёв мог заболеть именно в пансионате.
"Я молюсь за Лёнечку, чтобы он вернулся в строй поскорее. Мой хороший и любимый друг", — сказала актриса, добавив, что будет следить за его состоянием.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом. Однако позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, отец был госпитализирован с пневмонией. Это случилось ещё 5 января.
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