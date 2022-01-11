В Госдуме назвали дикой и абсолютно вопиющей историю с массовым расстрелом лошадей в Алтайском крае. Как рассказал Лайфу депутат Владимир Бурматов, в парламенте уже подготовили запросы в краевое ГУ МВД РФ.

"Даже беглый анализ истории показывает, что массовое убийство животных — это само по себе уже тяжёлое преступление. Во-вторых, там ущерб в особо крупных размерах причинён. <...> Третье — надо ещё проверить использование огнестрельного оружия", — пояснил Бурматов.

По его словам, учитывая масштаб произошедшего, преступление могла совершить целая группа лиц, действовавшая по предварительному сговору, что является ещё одним отягчающим обстоятельством. Парламентарий также добавил, что после алтайской истории в Госдуме опасаются более серьёзных случаев.

"Если сейчас мы на это внимания не обратим, то может случиться и так, что в следующий раз трагедия будет ещё масштабней. Надо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям и обязательно виновных установить в этой дикой и абсолютно вопиющей ситуации", — подчеркнул собеседник Лайфа.