Мишустин указал на стремительное ухудшение ситуации с ковидом из-за "омикрона"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в мире из-за "омикрона" и призвал быть готовыми к любому развитию событий.

"Детально обсудим сегодня, как идёт борьба с коронавирусом. Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы", — сказал глава кабмина на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.