Мишустин указал на стремительное ухудшение ситуации с ковидом из-за "омикрона"
Обстановка непростая в некоторых странах Америки, Азии и Европы, отметил глава правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в мире из-за "омикрона" и призвал быть готовыми к любому развитию событий.
"Детально обсудим сегодня, как идёт борьба с коронавирусом. Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы", — сказал глава кабмина на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть–восемь недель.
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