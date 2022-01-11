Спикер Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет
В конце декабря его госпитализировали из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы.
Давид Сассоли © ТАСС / AP
Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет в больнице. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-секретаря политика Роберто Куилло.
"Председатель Европарламента Давид Сассоли ушёл из жизни в 01:15 в ночь на 11 января. В ближайшие несколько часов будет объявлена дата и место похорон", — сообщил пресс-секретарь.
Напомним, накануне стало известно, что Сассоли госпитализировали из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы. Куилло уточнил, что это произошло 26 декабря. Спикера доставили в одно из лечебных учреждений Италии. В сентябре Сассоли также оказался в больнице — с пневмонией.
Давид Сассоли занимал пост спикера Европейского парламента с 3 июля 2019 года. Он являлся членом итальянской левоцентристской Демократической партии. До начала политической карьеры Сассоли работал журналистом на телеканале RAI. Впоследствии занимал должность вице-директора телеканала TG1.
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