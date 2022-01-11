Спикер Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет в больнице. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на пресс-секретаря политика Роберто Куилло.

"Председатель Европарламента Давид Сассоли ушёл из жизни в 01:15 в ночь на 11 января. В ближайшие несколько часов будет объявлена дата и место похорон", — сообщил пресс-секретарь.