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Попова: В России выявлено 305 заражений "омикроном"

"Лидерами" по завозу в РФ этого варианта являются Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания, Турция.

11 января, 13:52

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В России выявлено уже 305 заражений штаммом коронавируса "омикрон" — они зафиксированы в 13 регионах. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, чаще всего этот вариант вируса "завозят" из 25 стран.

"Лидерами по завозу в РФ являются Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, которые по собственной воле уехали в самые горячие точки планеты", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

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Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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