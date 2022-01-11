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Мишустин назвал вакцинацию самым надёжным способом борьбы с ковидом

По словам премьера, сейчас есть все возможности, чтобы жители российских регионов могли бесплатно сделать прививку, как впервые, так и повторно, если пришло время.

11 января, 13:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции остаётся самым надёжным способом борьбы с этой болезнью. Об этом он сообщил на заседании координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

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По его словам, в стране идёт масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Причём есть все возможности, чтобы жители всех регионов России могли бесплатно сделать прививку, как первично, так и повторно, если пришло время. При этом Мишустин отметил, что за ходом вакцинации внимательно следит президент Владимир Путин.

"Это по-прежнему самый надёжный способ борьбы с распространением инфекции", — подчеркнул он.

Ранее Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом. По его словам, если темпы вакцинации среди россиян не вырастут, "мы будем считать волны до бесконечности".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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