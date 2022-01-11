Сына депутата Госдумы Алексея Веллера поймали в Мурманске пьяным за рулём

В Мурманске сотрудники ГИБДД задержали сына депутата Государственной думы Алексея Веллера. Как сообщает телеграм-канал "Майор Север", мужчина был пьян.

Михаила Веллера остановили у местного торгового центра "Плазма". Отмечается, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Как говорится в телеграм-канале, Михаил Веллер управляет фирмой "АСМ-инвест", которая специализируется на муниципальных подрядах. Суммарная стоимость госконтрактов, находящихся в активе компании, составляет около 220 миллионов рублей.