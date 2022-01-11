Сына депутата Госдумы Алексея Веллера поймали в Мурманске пьяным за рулём
Известно, что мужчина владеет компанией, занимающейся госконтрактами.
Депутат Госдумы Алексей Веллер. © VK / Alexey Veller
В Мурманске сотрудники ГИБДД задержали сына депутата Государственной думы Алексея Веллера. Как сообщает телеграм-канал "Майор Север", мужчина был пьян.
Михаила Веллера остановили у местного торгового центра "Плазма". Отмечается, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Как говорится в телеграм-канале, Михаил Веллер управляет фирмой "АСМ-инвест", которая специализируется на муниципальных подрядах. Суммарная стоимость госконтрактов, находящихся в активе компании, составляет около 220 миллионов рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону депутат "Единой России" Вадим Литвинов устроил потасовку в ресторане, пытался пьяным пройти в заведение, а когда на место приехали полицейские, начал угрожать им оружием. В результате парламентария исключили из партии.
Комментариев: 0