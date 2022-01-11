Попова заявила, что рост случаев ковида в России может достигнуть 100 тысяч в день

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество случаев заболеваемости коронавирусом в России может достигнуть 100 тысяч в день. О таком развитии событий она предупредила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

"Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", — сказала Попова.