Мировой океан нагрелся до рекордной температуры

Температура поверхности Мирового океана бьёт рекорд шестой год подряд, выяснили учёные из Китая и США. Соответствующая статья опубликована в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

"Теплосодержание океана неуклонно растёт во всем мире, и это основной показатель антропогенного изменения климата", — предупреждают исследователи.

В отчёте, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, говорится, что в 2021 году океан поглотил на 14 зеттаджоулей больше, чем в предыдущем, а это в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году. Кроме того, помимо тепла океан впитывает от 20% до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к его закислению. Потепление же снижает эффективность этого процесса, в результате чего углекислый газ остаётся в воздухе.

По словам учёных, хотя температура Мирового океана в 2021 году была рекордной за последнее время, она не стала наиболее высокой за всю историю наблюдений. Дело в том, что существуют фазы потепления и похолодания, наблюдаемая сегодня фаза приводит к охлаждению тропической части Тихого океана.

Исследователи уверены: потепление океана — это результат деятельности человека. С нагревом вода расширяется, вследствие чего повышается уровень моря. Тёплые влажные массы перегружают погодные системы, в итоге увеличивается число катаклизмов, связанных с выпадением осадков.