Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырёх

Девятилетняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова перестала выходить на связь с университетом, во время зимней сессии она успела сдать лишь два экзамена из четырёх. С 24 декабря юную ученицу в стенах вуза не видели.

"Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У неё ещё будет много попыток", — сообщили RT в пресс-службе психфака МГУ.

За первый экзамен Теплякова получила неуд, какую оценку она получила за второй — неизвестно, однако в вузе уточнили, что девочка-вундеркинд его сдала.