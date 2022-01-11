Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырёх
В университете уточнили, что у юной ученицы ещё будет шанс закрыть сессию после зимних каникул.
Алиса Теплякова. Фото © reestrrekordov.ru
Девятилетняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова перестала выходить на связь с университетом, во время зимней сессии она успела сдать лишь два экзамена из четырёх. С 24 декабря юную ученицу в стенах вуза не видели.
"Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У неё ещё будет много попыток", — сообщили RT в пресс-службе психфака МГУ.
За первый экзамен Теплякова получила неуд, какую оценку она получила за второй — неизвестно, однако в вузе уточнили, что девочка-вундеркинд его сдала.
Ранее Лайф писал о том, что в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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