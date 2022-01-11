В Петербурге зарезавшая мужа модель Лилия Судакова попросила о суде присяжных

Фотомодель Лилия Судакова, которая убила своего мужа одним ударом ножа, просит рассмотреть её дело с участием присяжных. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, скандал между супругами разразился, когда муж модели привёл в съёмную квартиру незнакомку и начал оказывать ей знаки внимания. Судакова приревновала, а муж начал бить её. Тогда Лилия от переизбытка эмоций ударила супруга в грудь ножом, а после пыталась оказать первую помощь и вызвала скорую. Мужчина умер в больнице, а на девушку завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Фотомодели грозит до 15 лет лишения свободы. Позже Лайфу стало известно, что пара ревностью поддерживала драйв в отношениях.