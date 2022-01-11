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Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине

Огонь охватил крышу и второй этаж, площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

11 января, 14:37

Фото © ТАСС / Воронцова Таисия

Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине. Видео © Vk.com / "Пушкино | Community"

В городе Пушкино Московской области загорелся частный дом престарелых. По данным источника Лайфа, из здания эвакуировано 48 пожилых постояльцев и 12 сотрудников.

Первое сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около 16:30. Огонь охватил крышу и второй этаж, площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

Пожарные уже приступили к тушению. Спасатели посадили постояльцев в кабины своих машин, чтобы те не замёрзли, пока на место следует автобус, который должен доставить пенсионеров в место временного размещения.

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А ночью с 7 на 8 января пожар произошёл в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. В этот момент в здании находилось 48 человек. Возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель. Четверо постояльцев не смогли покинуть помещение и погибли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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