Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине. Видео © Vk.com / "Пушкино | Community"

В городе Пушкино Московской области загорелся частный дом престарелых. По данным источника Лайфа, из здания эвакуировано 48 пожилых постояльцев и 12 сотрудников.

Первое сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около 16:30. Огонь охватил крышу и второй этаж, площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

Пожарные уже приступили к тушению. Спасатели посадили постояльцев в кабины своих машин, чтобы те не замёрзли, пока на место следует автобус, который должен доставить пенсионеров в место временного размещения.