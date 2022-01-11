В Алма-Ате 12-летний мальчик побежал снять салют и был убит выстрелом в голову
Трагедия произошла на глазах у его брата, и тот даже не мог подойти к умирающему ребёнку из-за продолжавшейся стрельбы.
Беспорядки в Казахстане. Фото © Orda.kz
Во время беспорядков 5 января в Алма-Ате 12-летний подросток был убит выстрелом в голову, когда пытался снять на видео салют. Мальчик стоял с мамой в очереди за продуктами, как вдруг он услышал громкие звуки и увидел вспышки. Подумав, что начался салют, Султан убежал снимать зрелище.
"Он включил вспышку на телефоне. Как только Султан выключил камеру и развернулся, ему выстрелили в затылок", — рассказал брат погибшего Ануар Дулатулы телеграм-каналу Orda.kz.
По его словам, из-за продолжавшейся стрельбы к умирающему ребёнку невозможно было подойти. Когда ему оказали медицинскую помощь, он снова начал дышать. Прохожие остановили первую попавшуюся машину и на ней Султана отвезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти мальчика. Как сообщил Ануар, в его брата стреляли из автомата Калашникова, пули были не резиновые.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли три ребёнка. В частности, 11-летний подросток, которого застрелили 5 января во время прогулки, и четырёхлетняя девочка. Как рассказал отец малышки, она вместе с родственниками ехала в машине в Алма-Ате, когда авто расстреляли.
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