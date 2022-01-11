В Алма-Ате 12-летний мальчик побежал снять салют и был убит выстрелом в голову

Во время беспорядков 5 января в Алма-Ате 12-летний подросток был убит выстрелом в голову, когда пытался снять на видео салют. Мальчик стоял с мамой в очереди за продуктами, как вдруг он услышал громкие звуки и увидел вспышки. Подумав, что начался салют, Султан убежал снимать зрелище.

"Он включил вспышку на телефоне. Как только Султан выключил камеру и развернулся, ему выстрелили в затылок", — рассказал брат погибшего Ануар Дулатулы телеграм-каналу Orda.kz.