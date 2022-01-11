Попова: Инфицированный "омикроном" может быть заразным уже на следующий день

Заражённые омикрон-штаммом могут распространять его уже на второй день после инфицирования, хотя первые симптомы начинают проявляться приблизительно на третьи-пятые сутки. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с ковидом при Правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С учётом того что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки", — уточнила она.