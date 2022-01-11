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Попова: Инфицированный "омикроном" может быть заразным уже на следующий день

Ранее глава ведомства предупредила о риске серьёзного роста заболеваемости в стране из-за нового штамма.

11 января, 14:25
<p>Глава Роспотребнадзора Анна Попова © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Заражённые омикрон-штаммом могут распространять его уже на второй день после инфицирования, хотя первые симптомы начинают проявляться приблизительно на третьи-пятые сутки. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с ковидом при Правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С учётом того что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки", — уточнила она.

Попова: В России выявлено 305 заражений "омикроном"

Попова: В России выявлено 305 заражений "омикроном"

Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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