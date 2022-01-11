В Петербурге загорелся доходный дом Сорокина, в котором живёт актёр Иван Краско

В Петербурге загорелся доходный дом Д.Р. Сорокина на набережной реки Фонтанки. Кадр из видео © LIFE

В центре Петербурга загорелась постройка конца XIX века. Пожар произошёл в доходном доме Д.Р. Сорокина на набережной реки Фонтанки. Быстро распространяющийся огонь охватил несколько этажей. Как стало известно Лайфу, в доме проживает 91-летний актёр Иван Краско.

Для устранения возгорания было привлечено почти 70 спасателей и 16 единиц техники, в том числе газоспасательный автомобиль. Согласно последней информации, ранг пожара повышен до второго уровня. При этом звёздный жилец рассказал Лайфу, что на данный момент "вроде закончилась суета" и уже не так пахнет гарью. Из дома Ивана Краско не эвакуировали. Актёр также отметил, что сначала его дети обнаружили дым на лестничной площадке, после чего он немного проник и в квартиру. О своём самочувствии мужчина сказал: "Вроде ничего".

"Дети мои сейчас что-то не появляются, их, может, не пускают сейчас во двор. Звонили, сообщили, что слева от нашего дома, дом 137 на Фонтанке. Но они не тревожно говорили, сказали, что скоро будут. Я не почувствовал ничего страшного, только дым. Дыма было немного", — сказал собеседник Лайфа.