Бородатый мужчина в розовом платье ворвался с ножом в московский храм
Охрана задержала дебошира, он разговаривал с несуществующими людьми и вёл себя неадекватно. Пострадавших нет.
© Telegram / Бушующий мир
Мужчина в женском платье, вооружённый ножами, ворвался накануне в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в столичном Измайлове. Его задержала охрана, никто не пострадал. О случившемся рассказал священник храма, заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич.
"Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".
Мужчине 53 года, он проживает недалеко от храма и стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В момент задержания он разговаривал с вымышленными персонажами и прощался с кошкой.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной, известной как polina ice. Дело в том, что на кадрах инста-модель позирует полностью голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Комментариев: 0