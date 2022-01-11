Бородатый мужчина в розовом платье ворвался с ножом в московский храм

Мужчина в женском платье, вооружённый ножами, ворвался накануне в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в столичном Измайлове. Его задержала охрана, никто не пострадал. О случившемся рассказал священник храма, заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич.

"Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".

Мужчине 53 года, он проживает недалеко от храма и стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В момент задержания он разговаривал с вымышленными персонажами и прощался с кошкой.