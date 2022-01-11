Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов в беседе с Лайфом перечислил серьёзные осложнения, которые могут последовать вслед за перенесённой коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что среди основных нарушений — поражения головного мозга сосудистого характера и различные инфекционные осложнения со стороны центральной нервной системы.

"Основные нарушения, которые могут быть во время заболевания и после, — это поражения головного мозга сосудистого характера — инсульты. Они обычно возникают вследствие того, что ковид поражает систему микроциркуляции, в том числе и церебральные сосуды, поэтому у пациентов могут быть осложнения в виде инсультов. Особенно это часто бывает у тех, кто имеет сопутствующие сосудистые факторы риска, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания сердца", — подчеркнул специалист.

По словам невролога, кроме поражения сосудов мозга, могут быть различные инфекционные осложнение со стороны центральной нервной системы — это менингит, менингоэнцефалит. Среди периферической нервной системы — это в первую очередь аутоиммунная полинейропатия, отметил Мартынов. Врач порекомендовал полностью выполнять все рекомендации, которые даются после выписки, напомнив, что вакцинация — это предупреждение заболевания, а не его лечение и она нужна обязательно, поскольку чем больше процент привитых в мире, тем легче протекает популяция заболевания, заключил собеседник Лайфа.