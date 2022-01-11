Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову выписывают из больницы

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписывают из больницы после почти двух месяцев лечения. Радостной новостью артистка поделилась с поклонниками в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — сказала она своим подписчикам.