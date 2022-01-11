Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову выписывают из больницы
Как певица рассказала своим подписчикам, покинуть медицинское учреждение ей разрешил лечащий врач при условии, что она будет соблюдать все его предписания.
Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписывают из больницы после почти двух месяцев лечения. Радостной новостью артистка поделилась с поклонниками в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — сказала она своим подписчикам.
Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.
Комментариев: 0