Вирусолог Чепурнов назвал совершенно реальными прогнозы о 100 000 случаев ковида в сутки

Скорость передачи штамма коронавируса "омикрон" значительно выше, чем у "уханьского" и даже у "дельты", поэтому прогнозы о том, что рост случаев ковида в России может достигнуть 100 тысяч в день, совершенно реальны. Об этом Лайфу рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Вот "уханьский" вариант — у нас была заболеваемость около 22 тысяч [в сутки], потом пришла "дельта", которая дала нам заболеваемость около 40 тысяч. Думаю, что Попова (глава Роспотребнадзора. — Прим. Лайфа) ориентируется на США и Великобританию, куда "омикрон" пришёл на месяц-полтора раньше. И там с колоссальной скоростью росла заболеваемость. И практически 80% занимает "омикрон". Поэтому [прогнозы] совершенно реальны", — отметил Чепурнов.