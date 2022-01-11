Вирусолог Чепурнов назвал совершенно реальными прогнозы о 100 000 случаев ковида в сутки
Новый вариант вируса более заразный, чем предыдущие, кроме того, скорость развития инфекции у больного существенно выше, говорит эксперт.
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Скорость передачи штамма коронавируса "омикрон" значительно выше, чем у "уханьского" и даже у "дельты", поэтому прогнозы о том, что рост случаев ковида в России может достигнуть 100 тысяч в день, совершенно реальны. Об этом Лайфу рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"Вот "уханьский" вариант — у нас была заболеваемость около 22 тысяч [в сутки], потом пришла "дельта", которая дала нам заболеваемость около 40 тысяч. Думаю, что Попова (глава Роспотребнадзора. — Прим. Лайфа) ориентируется на США и Великобританию, куда "омикрон" пришёл на месяц-полтора раньше. И там с колоссальной скоростью росла заболеваемость. И практически 80% занимает "омикрон". Поэтому [прогнозы] совершенно реальны", — отметил Чепурнов.
Новый вариант ковида очень заразный. Так, один человек заражал "уханьским" штаммом двух-трёх, а "омикрон" от одного пациента подхватывает уже приблизительно семь-девять человек, отмечает вирусолог. Кроме того, при "омикроне" скорость развития инфекции у больного существенно выше — это привело к тому, что инкубационный период сократился с 7–14 дней до двух-трёх.
Напомним, что новый вариант коронавируса — B.1.1.529 — нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. Сейчас число заболевших "омикроном" в нашей стране составляет 305, но в ближайшие 7–10 дней ситуация может ухудшиться. Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
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