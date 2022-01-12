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Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перешёл в "Урал"

В этом сезоне он стал автором 18 забитых мячей во втором по силе дивизионе нашего футбола.

12 января, 09:15

Фото © ФК "Урал"

Нападающий "Нефтехимика" и лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин стал игроком "Урала", сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.

В "Урале" Юшин будет играть под номером 7. Добавим, что за годы карьеры он успел поиграть за клубы из Армении и Белоруссии, а также за ряд команд из России, последней из которых стал нижнекамский "Нефтехимик", выступающий во втором по силе дивизионе нашего футбола. В текущем сезоне он стал автором 18 мячей.

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"Мы рады приветствовать Александра в нашей команде! Желаем скорейшего дебюта за "Урал" и стать лучшим бомбардиром РПЛ!" говорится в сообщении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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