Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перешёл в "Урал"

В "Урале" Юшин будет играть под номером 7. Добавим, что за годы карьеры он успел поиграть за клубы из Армении и Белоруссии, а также за ряд команд из России, последней из которых стал нижнекамский "Нефтехимик", выступающий во втором по силе дивизионе нашего футбола. В текущем сезоне он стал автором 18 мячей.