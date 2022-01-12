Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перешёл в "Урал"
В этом сезоне он стал автором 18 забитых мячей во втором по силе дивизионе нашего футбола.
Фото © ФК "Урал"
Нападающий "Нефтехимика" и лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин стал игроком "Урала", сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.
В "Урале" Юшин будет играть под номером 7. Добавим, что за годы карьеры он успел поиграть за клубы из Армении и Белоруссии, а также за ряд команд из России, последней из которых стал нижнекамский "Нефтехимик", выступающий во втором по силе дивизионе нашего футбола. В текущем сезоне он стал автором 18 мячей.
"Мы рады приветствовать Александра в нашей команде! Желаем скорейшего дебюта за "Урал" и стать лучшим бомбардиром РПЛ!" — говорится в сообщении.
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