Суд отказался принимать заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом

Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление о признании банкротом футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Речь идёт о заявлении, которое поступило в суд в конце декабря прошлого года от компании "Бета" и касается иска от 2013 года в отношении строительства домашней арены ЦСКА.