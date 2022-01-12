Суд отказался принимать заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом
Ранее с клуба взыскали около 350 миллионов рублей по иску, связанному со строительством домашнего стадиона команды.
Фото © ТАСС / Денис Тырин
Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление о признании банкротом футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Речь идёт о заявлении, которое поступило в суд в конце декабря прошлого года от компании "Бета" и касается иска от 2013 года в отношении строительства домашней арены ЦСКА.
Напомним, в ноябре суд постановил взыскать с армейцев более 348 миллионов рублей, однако 13 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы ЦСКА. В ответ на это "Бета" обратилась в суд с признанием команды банкротом.
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