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Суд отказался принимать заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом

Ранее с клуба взыскали около 350 миллионов рублей по иску, связанному со строительством домашнего стадиона команды.

12 января, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Денис Тырин</p>

Фото © ТАСС / Денис Тырин

Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление о признании банкротом футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Речь идёт о заявлении, которое поступило в суд в конце декабря прошлого года от компании "Бета" и касается иска от 2013 года в отношении строительства домашней арены ЦСКА.

В суд поступило заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом

В суд поступило заявление о признании футбольного ЦСКА банкротом

Напомним, в ноябре суд постановил взыскать с армейцев более 348 миллионов рублей, однако 13 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы ЦСКА. В ответ на это "Бета" обратилась в суд с признанием команды банкротом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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