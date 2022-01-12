Проверка перед Пекином: Российские фигуристы могут завоевать все медали на чемпионате Европы в Таллине Последняя проверка для лучших спортсменов Старого Света перед Олимпиадой таит в себе одну любопытную интригу, которая может приятно удивить наших болельщиков. 12 января, 10:03 Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анна Щербакова. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/Vladimir Pesnya/Epsilon/Vladimir Pesnya, © ТАСС/Валентина Певцова

В Таллине начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Главная интрига, причём не только для нас с вами, но и для всех наблюдающих за турнирном, заключается в одном: смогут ли фигуристы сборной России завоевать вообще все медали. Задача сложная, но если задуматься, то вполне реальная. Лайф выясняет, насколько это возможно.

Где пьедестал должен быть наш?

Нет сомнений, что в трёх видах программы наши спортсмены способны забрать все медали. Естественно, всё внимание — к прекрасным дамам. Фаворитка там — и это не обсуждается — Камила Валиева. Её прокат на чемпионате России в Петербурге был фантастическим, теперь пора брать первые медали на международной арене. А также неплохо было бы размяться перед Пекином.

Александра Трусова и Анна Щербакова, конечно, могут попробовать побороться с Валиевой, но это маловероятно. "Русская ракета" (именно так называют Трусову) и в этот раз попробует удивить мир невероятным количеством четверных, квадов и прочих непростых элементов. Щербакова же вновь будет отвечать за стабильность. Впрочем, для Щербаковой чемпионат Европы — контрольный старт со всех точек зрения. Среди болельщиков и экспертов до сих пор не утихают разговоры о том, что чемпионка мира сейчас не в лучшей кондиции, а на чемпионат Европы, равно как и на Олимпиаду, должна ехать Елизавета Туктамышева.

Все вопросы снимет лишь безупречный прокат в Таллине. И пока симпатии миллионов на стороне именно Туктамышевой, Щербакова в очередной раз может удивить мир и забраться очень высоко. Вряд ли на первое место, но попытаться вновь обогнать Трусову — задача вполне реальная.

В соревновании пар тоже никакой интриги, ибо наши должны оккупировать весь пьедестал. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов разыграют между собой первые места. Интрига лишь в том, кто именно станет чемпионом. В фаворитах Мишина и Галлямов, которые победили на ЧР в Петербурге, однако и два других дуэта способны на финишной прямой перед Пекином выдать солидный результат.

Куда любопытнее наблюдать за танцами на льду. Не самый зрелищный на бумаге вид программы может порадовать целым рядом интриг. Главная заключается в том, на каком месте будет дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. "Блатные" (именно так заявила сама Дэвис) фигуристы нет-нет да и сталкиваются с нападками в свой адрес. Всё дело в оценках судей, которые многие считают необоснованно высокими.

Ещё одна интрига: в какой форме будет сейчас Никита Кацалапов? Он вроде бы оправился от травмы, которая давно его мучает и даже не позволила завершить чемпионат России, но дыма без огня не бывает. Смогут ли Кацалапов и Виктория Синицина к золоту чемпионата мира добавить ещё и победу на Европе — вопрос открыт. Если не они, то основными претендентами на золото являются наши Александра Степанова и Иван Букин.

В любом случае ожидать российского пьедестала стоит хотя бы потому, что на чемпионат Европы не приехали одни из главных фаворитов Олимпиады — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Мужчины, не подведите!

Полный пьедестал может не достаться нашим фигуристам в соревновании мужчин-одиночников. Там нам по традиции не хватает стабильности, и с этим что-то надо делать. К тому же не поехал на чемпионат Европы лидер сборной Михаил Коляда. Без него у нас очень молодая команда, которая способна удивить. Причём как с хорошей, так и с плохой стороны.

Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко котируются у букмекеров и экспертов достаточно высоко, но и соперников у них приличное количество. В этом списке и Кевин Эймоз из Франции, и итальянцы Даниэль Грассль и Габриэле Франджипани, и, конечно же, ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. С учётом того, какие ошибки порой допускают представители нашего одиночного катания, нельзя исключать и тот вариант, когда наши мужчины и вовсе пролетят мимо пьедестала.

И если по трём видам программы сомнений почти никаких — там должен быть весь пьедестал, то по мужчинам, конечно, интриги больше. Нашим парням крайне важно, особенно в контексте Пекина, показать хорошие результаты. Понятно, что на Олимпиаде мы и близко не фавориты, но сделать хороший задел перед Играми — важная задача.

Если же наши фигуристы смогут достичь уникального результата и забрать все медали, то шансы на грандиозный триумф в Пекине резко возрастут. Так что нашим болельщикам нужно просто ждать и верить в то, что в очередной раз российские фигуристы перепишут славную историю.

Авторы Шамиль Гаджиев