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"Это было в пылу страсти": Голландский гонщик извинился из-за обвинений "КамАЗ-мастера" в жульничестве

Напомним, после девяти этапов сразу три экипажа нашей команды находятся на первых строчках общего зачёта.

12 января, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Florent Gooden / LPS via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Florent Gooden / LPS via ZUMA Press

Обвинивший в жульничестве гонщиков команды "КамАЗ-мастер" Маурик ван ден Хёвель извинился перед представителями российской команды. Об этом "Чемпионату" рассказал штурман гонщика Эдуарда Николаева Евгений Яковлев.

"Наши ребята подходили к нему во вторник. Он сам не выходил пообщаться, вышел его менеджер. Сказал: "Извините, это было в пылу страсти, борьбы. Да, он так сказал, но это ничего не значит. Извините", — заявил Яковлев.

"Русских победить невозможно": Как соперники обвинили наших гонщиков в жульничестве после серии громких поражений на "Дакаре"

"Русских победить невозможно": Как соперники обвинили наших гонщиков в жульничестве после серии громких поражений на "Дакаре"

Он также заметил, что гонщики российской команды не будут обращать внимания на подобные заявления соперников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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