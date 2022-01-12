"Это было в пылу страсти": Голландский гонщик извинился из-за обвинений "КамАЗ-мастера" в жульничестве
Напомним, после девяти этапов сразу три экипажа нашей команды находятся на первых строчках общего зачёта.
Фото © ТАСС / Florent Gooden / LPS via ZUMA Press
Обвинивший в жульничестве гонщиков команды "КамАЗ-мастер" Маурик ван ден Хёвель извинился перед представителями российской команды. Об этом "Чемпионату" рассказал штурман гонщика Эдуарда Николаева Евгений Яковлев.
"Наши ребята подходили к нему во вторник. Он сам не выходил пообщаться, вышел его менеджер. Сказал: "Извините, это было в пылу страсти, борьбы. Да, он так сказал, но это ничего не значит. Извините", — заявил Яковлев.
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Он также заметил, что гонщики российской команды не будут обращать внимания на подобные заявления соперников.
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