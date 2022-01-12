Мужчина зашёл в секс-шоп и, угрожая продавщице перочинным ножом, потребовал у неё деньги из кассы. Однако сотрудница интим-магазина оказалась не из робкого десятка и дала отпор разбойнику. Женщина сначала не поняла, о каких деньгах идёт речь, чем немного обескуражила бандита, а после попыталась вытолкнуть его с с кассовой зоны. Однако мужчина, будучи вдвое больше работницы, открыл ящик стола и выдернул оттуда пачку денег, после чего побежал в сторону выхода.