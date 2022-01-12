"Деньги давай!": Ограбление секс-шопа в подмосковном Воскресенске попало на видео
Сотрудница интим-магазина оказалась не из робкого десятка и попыталась дать отпор вору.
В Воскресенске мужчина ограбил секс-шоп. Кадры из видео © МВД медиа
В Воскресенске мужчина ограбил секс-шоп. Видео © МВД медиа
В подмосковном Воскресенске грабитель решил пойти на необычную кражу. Он пришёл в секс-шоп и потребовал у продавца деньги. Нападение злоумышленника записали камеры видеонаблюдения, а кадры опубликовал портал "МВД медиа".
Мужчина зашёл в секс-шоп и, угрожая продавщице перочинным ножом, потребовал у неё деньги из кассы. Однако сотрудница интим-магазина оказалась не из робкого десятка и дала отпор разбойнику. Женщина сначала не поняла, о каких деньгах идёт речь, чем немного обескуражила бандита, а после попыталась вытолкнуть его с с кассовой зоны. Однако мужчина, будучи вдвое больше работницы, открыл ящик стола и выдернул оттуда пачку денег, после чего побежал в сторону выхода.
Далеко ему уйти не удалось, вскоре сотрудники полиции его задержали. Грабителем оказался 38-летний уроженец Оренбурга. Причём раньше он уже был судим за разбой. Также на месте были обнаружены шапка, маска и перочинный нож. По данному факту возбуждено уголовное дело.
А ранее Лайф опубликовал видео, как в Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей. Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.
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