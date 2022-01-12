На Ямале мужчина четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз и остался жив

Спасатели нашли живым 66-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который на протяжении четырёх дней скитался по тундре в 40-градусный мороз. При этом он хорошо себя чувствовал и не воспользовался помощью медиков, сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Ямалспас".

По данным ведомства, мужчина 6 января поехал в сторону озера Пякуто, но по пути у него сломался снегоход. Северянин не стал ждать спасателей и отправился самостоятельно на лыжах искать путь домой. Связи с ним не было. На поиски пропавшего направили девять сотрудников "Ямалспаса" и трёх волонтёров отряда "Лиза алерт".

"Наиболее продолжительной и сложной в новом году стала операция по спасению 66-летнего коренного северянина в Пуровском районе. Поиски усложнялись погодой — метелью и экстремально низкими температурами до ‒40. В результате четырёхдневных поисков мужчина найден в тундре живым", — говорится в сообщении "Ямалспаса".