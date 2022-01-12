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В Якутии откопали автомобиль с телами двух нелегальных добытчиков золота

По версии следствия, мужчин застрелили в результате разборок за участок, богатый драгоценным металлом. Однако посадить убийцу не получится.

12 января, 09:46
<p>Сергей Кутовой, обвиняемый в убийстве двух мужчин © <a href="https://t.me/shot_shot/33532?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Кутовой, обвиняемый в убийстве двух мужчин © SHOT

Экскаватор откопал автомобиль с телами двух мужчин © SHOT

В Якутии возле посёлка Усть-Мая нашли машину с телами двух мужчин. Автомобиль "Тойота" пролежал под толщей земли четыре месяца. Чтобы откопать его, понадобился экскаватор. Предположительно, он же и "похоронил" машину. Кадры её обнаружения публикует SHOT.

Убитыми оказались 39-летний Грант Саакян и 36-летний Михаил Литвинов. По предварительной версии, оба занимались незаконной добычей золота. В начале осени 41-летний Сергей Кутовой предложил им сделку. За денежное вознаграждение он был готов предоставить приятелям возможность "поработать" на территории базы, где сам числился мастером участка.

Со слов Кутового, земля там богата золотом. Однако "золотодобытчикам" показалась завышенной цена за услугу. Компания выпивала, и итогом "переговоров" стало то, что Кутовой схватился за оружие и пристрелил мужчин. Тела он погрузил в их же машину и закопал её с помощью спецтехники. Известно, что в декабре Кутовой застрелился сам.

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Ранее сообщалось, что в Якутии охранник золотодобывающего предприятия попытался украсть драгметалл, который сам же и охранял, но был пойман с поличным полицейскими, которые за ним следили.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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