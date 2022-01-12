В Якутии откопали автомобиль с телами двух нелегальных добытчиков золота

Экскаватор откопал автомобиль с телами двух мужчин © SHOT

В Якутии возле посёлка Усть-Мая нашли машину с телами двух мужчин. Автомобиль "Тойота" пролежал под толщей земли четыре месяца. Чтобы откопать его, понадобился экскаватор. Предположительно, он же и "похоронил" машину. Кадры её обнаружения публикует SHOT.

Убитыми оказались 39-летний Грант Саакян и 36-летний Михаил Литвинов. По предварительной версии, оба занимались незаконной добычей золота. В начале осени 41-летний Сергей Кутовой предложил им сделку. За денежное вознаграждение он был готов предоставить приятелям возможность "поработать" на территории базы, где сам числился мастером участка.

Со слов Кутового, земля там богата золотом. Однако "золотодобытчикам" показалась завышенной цена за услугу. Компания выпивала, и итогом "переговоров" стало то, что Кутовой схватился за оружие и пристрелил мужчин. Тела он погрузил в их же машину и закопал её с помощью спецтехники. Известно, что в декабре Кутовой застрелился сам.