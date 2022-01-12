Байден в третий раз "назначил" Камалу Харрис президентом США

Американский лидер Джозеф Байден никак не может запомнить должность вице-президента Камалы Харрис: он уже в третий раз назвал её главой государства. На этот раз Байден снова всё напутал и оконфузился во время выступления в Университетском центре Атланты, сообщил телеканал Fox News.