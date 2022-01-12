Байден в третий раз "назначил" Камалу Харрис президентом США
Джо Деменцио в очередной раз ошибся в ходе своей речи о событиях 2021 года, когда протестующие захватили здание американского конгресса.
Лидер США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA
Американский лидер Джозеф Байден никак не может запомнить должность вице-президента Камалы Харрис: он уже в третий раз назвал её главой государства. На этот раз Байден снова всё напутал и оконфузился во время выступления в Университетском центре Атланты, сообщил телеканал Fox News.
Did Joe Biden just claim he was arrested during the civil rights movement? That never happened. pic.twitter.com/VcKVS2hrN8— RNC Research (@RNCResearch) January 11, 2022
"На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на до и после, — заявил действующий президент США, говоря о событиях 6 января 2021 года, когда протестующие захватили здание американского конгресса.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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