Представитель Канье Уэста опроверг данные о планах рэпера встретиться с Путиным
А вот советник певца Эмина Агаларова подтвердил ведение переговоров о знакомстве музыканта с президентом, но подробностями отказался делиться.
Рэпер Канье Уэст. Фото © Twitter / AllLoveHipHop
Представитель по связям с общественностью рэпера Канье Уэста Пьер Ружье рассказал, что новости о приезде музыканта в Россию, планах встретиться с главой государства Владимиром Путиным и проведении шоу Sunday Service не соответствуют действительности.
"Новость полностью сфабрикована. Это слухи или принятие желаемого за действительное от этих русских людей", — сообщил он в письме изданию The Rolling Stones.
При этом публицист Роб Голдстоун, являющийся представителем певца Эмина Агаларова, рассказал изданию, что переговоры о знакомстве музыканта с российским лидером всё-таки ведутся, однако раскрывать подробности он тоже отказался.
Ранее портал Billboard сообщал о том, что рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным. Об этом, кстати, рассказал его советник порталу Billboard. Представитель музыканта также сообщал, что певец хочет сделать Россию своим "вторым домом", а визит предварительно запланирован на весну или лето. Отмечается, что артист намерен развивать в РФ бизнес-проекты и расширять контакты в музыкальной сфере. Помимо прочего, Канье Уэст хочет встретиться с Путиным и даже намерен пригласить президента на своё выступление в качестве "специального гостя". Также не исключается, что Уэст начнёт музыкальное сотрудничество с певцом Эмином Агаларовым.
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