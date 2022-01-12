Представитель Канье Уэста опроверг данные о планах рэпера встретиться с Путиным

Ранее портал Billboard сообщал о том, что рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным. Об этом, кстати, рассказал его советник порталу Billboard. Представитель музыканта также сообщал, что певец хочет сделать Россию своим "вторым домом", а визит предварительно запланирован на весну или лето. Отмечается, что артист намерен развивать в РФ бизнес-проекты и расширять контакты в музыкальной сфере. Помимо прочего, Канье Уэст хочет встретиться с Путиным и даже намерен пригласить президента на своё выступление в качестве "специального гостя". Также не исключается, что Уэст начнёт музыкальное сотрудничество с певцом Эмином Агаларовым.