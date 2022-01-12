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Представитель Канье Уэста опроверг данные о планах рэпера встретиться с Путиным

А вот советник певца Эмина Агаларова подтвердил ведение переговоров о знакомстве музыканта с президентом, но подробностями отказался делиться.

12 января, 09:27
<p>Рэпер Канье Уэст. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AllLoveHipHop/status/1253800457195130886/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AllLoveHipHop</a></p>

Рэпер Канье Уэст. Фото © Twitter / AllLoveHipHop

Представитель по связям с общественностью рэпера Канье Уэста Пьер Ружье рассказал, что новости о приезде музыканта в Россию, планах встретиться с главой государства Владимиром Путиным и проведении шоу Sunday Service не соответствуют действительности.

"Новость полностью сфабрикована. Это слухи или принятие желаемого за действительное от этих русских людей", — сообщил он в письме изданию The Rolling Stones.

При этом публицист Роб Голдстоун, являющийся представителем певца Эмина Агаларова, рассказал изданию, что переговоры о знакомстве музыканта с российским лидером всё-таки ведутся, однако раскрывать подробности он тоже отказался.

Рэпер Канье Уэст похвастался сходством с Путиным

Рэпер Канье Уэст похвастался сходством с Путиным

Ранее портал Billboard сообщал о том, что рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным. Об этом, кстати, рассказал его советник порталу Billboard. Представитель музыканта также сообщал, что певец хочет сделать Россию своим "вторым домом", а визит предварительно запланирован на весну или лето. Отмечается, что артист намерен развивать в РФ бизнес-проекты и расширять контакты в музыкальной сфере. Помимо прочего, Канье Уэст хочет встретиться с Путиным и даже намерен пригласить президента на своё выступление в качестве "специального гостя". Также не исключается, что Уэст начнёт музыкальное сотрудничество с певцом Эмином Агаларовым.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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