Мэр Екатеринбурга допустил, что угрозы о "минировании" школ могли поступать из-за рубежа
Всего за сегодняшнее утро в столице Свердловской области было эвакуировано 151 учебное заведение.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов © ТАСС / Сорокин Донат
Анонимные сообщения о "минировании", которые сегодня утром поступили в более сотни учебных заведений Екатеринбурга, могли быть отправлены из-за рубежа. Такое предположение в беседе с Ura.ru выдвинул мэр города Алексей Орлов.
"Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию", — сказал градоначальник.
По его словам, первые сообщения начали приходить на почтовые ящики школ в три часа ночи. Чтобы не рисковать безопасностью детей, все заведения, которые получили угрозы, было решено эвакуировать. Сейчас власти города держат связь со спецслужбами, добавил Орлов.
Как сообщал Лайф, всего за сегодняшний день из-за ложных сообщений о минировании была эвакуирована 151 школа в Екатеринбурге.
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