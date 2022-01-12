Мэр Екатеринбурга допустил, что угрозы о "минировании" школ могли поступать из-за рубежа

Анонимные сообщения о "минировании", которые сегодня утром поступили в более сотни учебных заведений Екатеринбурга, могли быть отправлены из-за рубежа. Такое предположение в беседе с Ura.ru выдвинул мэр города Алексей Орлов.

"Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию", — сказал градоначальник.