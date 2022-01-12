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Леониду Куравлёву провели экстренную операцию на желудке

Медики несколько дней обследовали находящегося в тяжёлом состоянии актёра и в итоге выявили у него ряд сопутствующих заболеваний.

12 января, 09:20
<p>Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актёру Леониду Куравлёву, который был доставлен в тяжёлом состоянии в реанимацию с ковидом, провели экстренную операцию. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

Как уточняется, медики несколько дней обследовали пациента и в итоге выявили у Куравлёва ряд сопутствующих заболеваний, которые и ухудшают его состояние. Также у него диагностировали дисфагию (нарушение сложного рефлекторного глотательного акта), из-за чего он не мог принимать пищу.

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"85-летнему Леониду Куравлёву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента", — сообщил источник.

После сбора необходимых данных было принято решение провести актёру гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Как уточняется, ему сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания, через неё пища будет поступать напрямую.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом. Однако позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, отец был госпитализирован с пневмонией. Это случилось ещё 5 января.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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