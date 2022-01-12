Актёру Леониду Куравлёву, который был доставлен в тяжёлом состоянии в реанимацию с ковидом, провели экстренную операцию. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

Как уточняется, медики несколько дней обследовали пациента и в итоге выявили у Куравлёва ряд сопутствующих заболеваний, которые и ухудшают его состояние. Также у него диагностировали дисфагию (нарушение сложного рефлекторного глотательного акта), из-за чего он не мог принимать пищу.

"85-летнему Леониду Куравлёву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента", — сообщил источник.