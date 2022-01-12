Убийца депутата Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде

Подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде. Как сообщает SHOT , с Сергеем Смирновым работают следователи.

Имя убийцы назвал сам народный избранник перед смертью. Истекающий кровью Розин пришёл в больницу, но спасти его не удалось. Сергея же после нападения за город отвезла сожительница, которая работала бухгалтером в фирме депутата.