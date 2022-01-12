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Убийца депутата Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде

Для поимки сбежавшего после расправы злоумышленника был объявлен план "Перехват".

12 января, 09:14
<p>Валентин Розин (слева) и Сергей Смирнов © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Валентин Розин (слева) и Сергей Смирнов © Telegram / SHOT

Подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде. Как сообщает SHOT, с Сергеем Смирновым работают следователи.

Имя убийцы назвал сам народный избранник перед смертью. Истекающий кровью Розин пришёл в больницу, но спасти его не удалось. Сергея же после нападения за город отвезла сожительница, которая работала бухгалтером в фирме депутата.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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