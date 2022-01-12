Убийца депутата Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде
Для поимки сбежавшего после расправы злоумышленника был объявлен план "Перехват".
Валентин Розин (слева) и Сергей Смирнов © Telegram / SHOT
Подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина задержан в Нижнем Новгороде. Как сообщает SHOT, с Сергеем Смирновым работают следователи.
Имя убийцы назвал сам народный избранник перед смертью. Истекающий кровью Розин пришёл в больницу, но спасти его не удалось. Сергея же после нападения за город отвезла сожительница, которая работала бухгалтером в фирме депутата.
Ранее Лайф рассказывал, что в Брянской области бывший милиционер поссорился с экс-супругой, убил её любовника и ранил ещё одну женщину.
Комментариев: 0