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Пресс-секретарь Токаева подтвердил, что президент Казахстана прибыл в Алма-Ату

Лайф публиковал видео с вертолётом политика, на котором он прилетел в пострадавший от беспорядков город. Кстати, родился Токаев именно в Алма-Ате.

12 января, 09:12
<p>Касым-Жомарт Токаев. Фото © <a href="https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-zasedanie-operativnogo-shtaba-1001357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Республики Казахстан </a></p>

Касым-Жомарт Токаев. Фото © Официальный сайт президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где уже провёл заседание оперативного штаба. Об этом в среду сообщило информационное агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря политика Берика Уали.

"Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", — проинформировал он.

О том, что Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату, сообщалось и ранее. Лайф публиковал видео с вертолётом политика над городом, где тот родился. По информации источника, у дома отдыха президента выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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