Пресс-секретарь Токаева подтвердил, что президент Казахстана прибыл в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где уже провёл заседание оперативного штаба. Об этом в среду сообщило информационное агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря политика Берика Уали.

"Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", — проинформировал он.