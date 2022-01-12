Пресс-секретарь Токаева подтвердил, что президент Казахстана прибыл в Алма-Ату
Лайф публиковал видео с вертолётом политика, на котором он прилетел в пострадавший от беспорядков город. Кстати, родился Токаев именно в Алма-Ате.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © Официальный сайт президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где уже провёл заседание оперативного штаба. Об этом в среду сообщило информационное агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря политика Берика Уали.
"Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", — проинформировал он.
О том, что Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату, сообщалось и ранее. Лайф публиковал видео с вертолётом политика над городом, где тот родился. По информации источника, у дома отдыха президента выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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