Над Алма-Атой сняли вертолёт Токаева
По некоторым данным, у дома отдыха главы государства выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ.
В Алма-Ате заметили вертолёт с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кадр из видео © LIFE
В Алма-Ате сняли вертолёт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео © LIFE
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату на вертолёте, это подтверждает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в администрации и силовых структурах. Здесь глава государства родился.
По информации источника, у дома отдыха президента выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ. На кадрах, снятых Лайфом, виден вертолёт, предположительно, принадлежащий кортежу Токаева. Сообщается, что делегация президента направляется в отель Rixos на пересечении улиц Сейфуллина и Кабанбай батыра. Официальных подтверждений информации от властей пока не поступало.
Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики. Позднее был объявлен состав нового правительства. Предыдущее было распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана сохранили свои посты.
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