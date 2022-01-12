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Над Алма-Атой сняли вертолёт Токаева

По некоторым данным, у дома отдыха главы государства выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ.

12 января, 08:22

В Алма-Ате заметили вертолёт с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кадр из видео © LIFE

В Алма-Ате сняли вертолёт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео © LIFE

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату на вертолёте, это подтверждает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в администрации и силовых структурах. Здесь глава государства родился.

По информации источника, у дома отдыха президента выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ. На кадрах, снятых Лайфом, виден вертолёт, предположительно, принадлежащий кортежу Токаева. Сообщается, что делегация президента направляется в отель Rixos на пересечении улиц Сейфуллина и Кабанбай батыра. Официальных подтверждений информации от властей пока не поступало.

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Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики. Позднее был объявлен состав нового правительства. Предыдущее было распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана сохранили свои посты.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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