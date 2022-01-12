Над Алма-Атой сняли вертолёт Токаева

В Алма-Ате сняли вертолёт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео © LIFE

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату на вертолёте, это подтверждает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в администрации и силовых структурах. Здесь глава государства родился.

По информации источника, у дома отдыха президента выставлены дополнительные охрана и бронетехника, дежурит спецназ. На кадрах, снятых Лайфом, виден вертолёт, предположительно, принадлежащий кортежу Токаева. Сообщается, что делегация президента направляется в отель Rixos на пересечении улиц Сейфуллина и Кабанбай батыра. Официальных подтверждений информации от властей пока не поступало.