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В России за сутки выявили 17 946 случаев коронавируса

Антилидерами по числу новых заболевших являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

12 января, 08:10
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За минувшие сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией, за последние 24 часа зафиксировано 745 летальных исходов.

Антилидерами по числу новых заболевших являются Москва (4008), Санкт-Петербург (1659), Московская область (1238). При этом за минувшие сутки врачи смогли поставить на ноги 26 346 пациентов.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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