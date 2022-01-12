В России за сутки выявили 17 946 случаев коронавируса
Антилидерами по числу новых заболевших являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
За минувшие сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией, за последние 24 часа зафиксировано 745 летальных исходов.
Антилидерами по числу новых заболевших являются Москва (4008), Санкт-Петербург (1659), Московская область (1238). При этом за минувшие сутки врачи смогли поставить на ноги 26 346 пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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