В России за сутки выявили 17 946 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией, за последние 24 часа зафиксировано 745 летальных исходов.